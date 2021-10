Wta Indian Wells 2021: Badosa conquista il titolo, battuta Azarenka in una finale durata tre ore (Di lunedì 18 ottobre 2021) Paula Badosa è la campionessa del Wta 1000 di Indian Wells 2021. La giocatrice spagnola si aggiudica una finale folle, durata ben tre ore e sei minuti, battendo in tre set Victoria Azarenka. 7-6(5) 2-6 7-6(2) il punteggio del match che ha visto prevalere la tennista iberica, brava a non mollare mai neppure quando si è trovata a soli due punti dalla sconfitta. Secondo titolo in stagione per Badosa, che ora può davvero sognare la qualificazione alle Wta Finals. Sfuma invece il terzo successo nel deserto californiano per Azarenka. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – Primo set molto equilibrato e caratterizzato da numerose chance per la giocatrice in risposta. Dopo sei giochi però il punteggio recita 3-3 senza break. Tutto ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Paulaè la campionessa del Wta 1000 di. La giocatrice spagnola si aggiudica unafolle,ben tre ore e sei minuti, battendo in tre set Victoria. 7-6(5) 2-6 7-6(2) il punteggio del match che ha visto prevalere la tennista iberica, brava a non mollare mai neppure quando si è trovata a soli due punti dalla sconfitta. Secondoin stagione per, che ora può davvero sognare la qualificazione alle Wta Finals. Sfuma invece il terzo successo nel deserto californiano per. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – Primo set molto equilibrato e caratterizzato da numerose chance per la giocatrice in risposta. Dopo sei giochi però il punteggio recita 3-3 senza break. Tutto ...

