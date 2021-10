Un escursionista si è sporto per fare una foto ed è precipitato dai Balzi dell'Ora (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Si sporge per scattare una foto del panorama sull'Appennino Tosco-emiliano e precipita per diversi metri: è morto così un escursionista di Imola di 29 anni durante una gita domenicale nel comprensorio del Corno alle Scale. L'incidente è avvenuto sui Balzi dell'Ora, un sentiero piuttosto impegnativo, a una quota di 1.850 metri. Sul posto è arrivata la squadra del Soccorso alpino e speleologico stazione Corno alle Scale che si trovava già in zona ma il giovane era incosciente e privo di polso. I carabinieri hanno poi eseguito i rilievi sull'incidente. Leggi su agi (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Si sporge per scattare unadel panorama sull'Appennino Tosco-emiliano e precipita per diversi metri: è morto così undi Imola di 29 anni durante una gita domenicale nel comprensorio del Corno alle Scale. L'incidente è avvenuto sui'Ora, un sentiero piuttosto impegnativo, a una quota di 1.850 metri. Sul posto è arrivata la squadra del Soccorso alpino e speleologico stazione Corno alle Scale che si trovava già in zona ma il giovane era incosciente e privo di polso. I carabinieri hanno poi eseguito i rilievi sull'incidente.

