Ultime Notizie Serie A: Napoli e Juventus studiano le mosse per i riscatti (Di domenica 17 ottobre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 ore 9.30 – A Napoli è arrivato il procuratore di Zambo Anguissa, i partenopei cercano l'intesa per il riscatto. La notizia ore 8.30 – La Juventus vorrebbe riscattare Morata dall'Atletico Madrid, ma non a certe cifre. Già avviati i contatti con gli spagnoli. La notizia ore 8.00 – Genoa-Sassuolo potrebbe essere una partita decisiva per il futuro di Ballardini, la posizione del tecnico traballa. La notizia ore 7.45 – La Serie A torna con il botto. Lazio, Milan e Spezia vincono in rimonta e regalano spettacolo (come le loro avversarie). L'editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24.

