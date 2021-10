Spalletti: “Questa vittoria è tanta roba. La prossima con la Roma? Porteremo delle novità, ecco il motivo” (Di domenica 17 ottobre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa azzurra dopo il successo sul Torino. Di seguito le sue parole. Sulla gara col Torino “Vincere Questa partita è tanta roba, loro hanno delle caratteristiche differenti dalle nostre. Se noi siamo anche bravi ad aspettare il momento giusto e guidarla poi dove vogliamo andare, quello è un sintomo di forza e di maturità. Secondo me è stata una partita difficile, ma per quello che ho visto dalla panchina vinta anche meritatamente”. Sul prossimo impegno di campionato con la Roma “È una partita interessante. Vincendo Questa li abbiamo ulteriormente motivati, ora li hai tutti contro, funziona così. Però è anche bello saper mantenere un equilibrio e una forza ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) Luciano, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa azzurra dopo il successo sul Torino. Di seguito le sue parole. Sulla gara col Torino “Vincerepartita è, loro hannocaratteristiche differenti dalle nostre. Se noi siamo anche bravi ad aspettare il momento giusto e guidarla poi dove vogliamo andare, quello è un sintomo di forza e di maturità. Secondo me è stata una partita difficile, ma per quello che ho visto dalla panchina vinta anche meritatamente”. Sul prossimo impegno di campionato con la“È una partita interessante. Vincendoli abbiamo ulteriormente motivati, ora li hai tutti contro, funziona così. Però è anche bello saper mantenere un equilibrio e una forza ...

