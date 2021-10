Piccoli amori sfigati – Di frutti e forme diverse: ogni organo sessuale ha la sua bellezza (Di domenica 17 ottobre 2021) ogni organo sessuale ha la sua forma, la sua bellezza, un suo diritto di esistere, una personalità… non meno di un naso, di una mano, di una bocca, di un piede o di un occhio. Per esprimere questo concetto apparentemente ovvio, Netflix ha pubblicizzato la terza stagione di Sex Education (la serie che sta sbancando nel globo soprattutto tra adolescenti) con meravigliosi manifesti appesi nelle metropolitane di Milano. Nei poster vediamo la foto di una ciliegia, un fico, una fragola, un’albicocca che metaforicamente rappresentano con delicatezza ed eleganza, gli organi sessuali di ragazzi e ragazze. “Se la/lo vedi in forme diverse è perché non ce n’è una/uno sola/o” recita il claim. Il messaggio è: “Ehi ragazzi accettatevi, voi siete fighi comunque!”. Pare che la lunghezza del pene per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021)ha la sua forma, la sua, un suo diritto di esistere, una personalità… non meno di un naso, di una mano, di una bocca, di un piede o di un occhio. Per esprimere questo concetto apparentemente ovvio, Netflix ha pubblicizzato la terza stagione di Sex Education (la serie che sta sbancando nel globo soprattutto tra adolescenti) con meravigliosi manifesti appesi nelle metropolitane di Milano. Nei poster vediamo la foto di una ciliegia, un fico, una fragola, un’albicocca che metaforicamente rappresentano con delicatezza ed eleganza, gli organi sessuali di ragazzi e ragazze. “Se la/lo vedi inè perché non ce n’è una/uno sola/o” recita il claim. Il messaggio è: “Ehi ragazzi accettatevi, voi siete fighi comunque!”. Pare che la lunghezza del pene per i ...

