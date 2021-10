Pallamano Benevento | esordio ok | Atellana sconfitta 20-19

(Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI derby si vincono con il cuore e laha gettato il suo oltre l’ostacolo. Nell’ostico debutto interno contro l’Aversa, i giallorossi hanno dato fondo a tutte le energie nervose per venire a capo di una partita giocata punto a punto e che ha lasciato poco spazio allo spettacolo. La prima giornata del campionato di serie A2 maschile 2021/22 è andata in scena sul campo di Colle Sannita contro la squadra dell’ex di turno Jaksa Boglic. Una battaglia agonistica con punteggio basso risolta dal gol del 20-19 firmato da Davide Galliano a due minuti e venti dal termine. Non sono mancati gli imprevisti per coach Rui Carvalho, che ha dovuto rinunciare a diversi elementi già alla vigilia a causa di problemi fisici e che è stato costretto a calibrare bene le energie degli uomini a disposizione. ...

Benevento . Dopo l'entusiasmante testa a testa nello scorso torneo di serie B che ha premiato i salernitani con la promozione diretta, a distanza di pochi mesi c'è ancora il Sala Consilina ...