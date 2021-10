LIVE Olimpia Milano-Venezia 46-25, Serie A basket in DIRETTA: padroni di casa avanti all’intervallo lungo (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO QUARTO 46-25 PHILIP DA TRE SULLA SIRENA!!!! +21 all’intervallo 46-22 2/2 di Hines in lunetta. 44-22 DOPPIO ERRORE DI DE NICOLAO! La Reyer non riesce a trovare continuità. 44-22 Hines non sbaglia sotto canestro. 42-22 1/2 di Watt nella Reyer. 42-21 DELANEY DA TRE! Nuovo +21 casalingo. 39-21 DAYE DA TRE PUNTI! 39-18 Hall non sbaglia e +21 Milano. 37-18 Anche Daye non trova l’en plein. 37-17 1/2 di Melli questa volta. 36-17 Lo imita Sanders per Venezia. 36-15 2/2 di Melli al tiro libero. 34-15 En plein di Delaney in lunetta. 32-15 Brooks accorcia e porta i suoi a -17. 32-13 2/2 di Hines in lunetta. 30-13 TRIPLA DI SHIELDS! +17 dei padroni di casa. 27-13 TRIPLA DI MAZZOLA! -14 Reyer. 27-10 1/2 di ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE SECONDO QUARTO 46-25 PHILIP DA TRE SULLA SIRENA!!!! +2146-22 2/2 di Hines in lunetta. 44-22 DOPPIO ERRORE DI DE NICOLAO! La Reyer non riesce a trovare continuità. 44-22 Hines non sbaglia sotto canestro. 42-22 1/2 di Watt nella Reyer. 42-21 DELANEY DA TRE! Nuovo +21lingo. 39-21 DAYE DA TRE PUNTI! 39-18 Hall non sbaglia e +21. 37-18 Anche Daye non trova l’en plein. 37-17 1/2 di Melli questa volta. 36-17 Lo imita Sanders per. 36-15 2/2 di Melli al tiro libero. 34-15 En plein di Delaney in lunetta. 32-15 Brooks accorcia e porta i suoi a -17. 32-13 2/2 di Hines in lunetta. 30-13 TRIPLA DI SHIELDS! +17 deidi. 27-13 TRIPLA DI MAZZOLA! -14 Reyer. 27-10 1/2 di ...

