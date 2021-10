Francesco Oppini, il dramma della fidanzata morta: l’annuncio sui social (Di lunedì 18 ottobre 2021) «Ci sono quelle date che non vorresti rivivere mai, oggi purtroppo, è una di quelle»: sono le parole piene di dolore di Francesco Oppini, che in un post su Instagram, ricorda la tragica morte della fidanzata Luana, La ragazza è deceduta il 17 ottobre 2006, in un incidente stradale mortale. «Quindici anni senza te piccola Lu’. Sei e sarai sempre luce, sole e sorriso e non esistono addii tra noi, perché ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore». Il post, corredato da una fotografia della compianta ragazza, è l'omaggio che Oppini vuole fare alla mai dimenticata Luana. Il telecronista ed ex gieffino vip, all’epoca, aveva 24 anni e con ‘Lu’, come continua a chiamarla affettuosamente, stava vivendo un favoloso amore giovanile. Quel sogno si è trasformato ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 18 ottobre 2021) «Ci sono quelle date che non vorresti rivivere mai, oggi purtroppo, è una di quelle»: sono le parole piene di dolore di, che in un post su Instagram, ricorda la tragica morteLuana, La ragazza è deceduta il 17 ottobre 2006, in un incidente stradalele. «Quindici anni senza te piccola Lu’. Sei e sarai sempre luce, sole e sorriso e non esistono addii tra noi, perché ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore». Il post, corredato da una fotografiacompianta ragazza, è l'omaggio chevuole fare alla mai dimenticata Luana. Il telecronista ed ex gieffino vip, all’epoca, aveva 24 anni e con ‘Lu’, come continua a chiamarla affettuosamente, stava vivendo un favoloso amore giovanile. Quel sogno si è trasformato ...

