"Famiglia rovinata per una tro***". Icardi le mette le corna, Wanda Nara sbrocca e lo scarica: caos totale in famiglia (Di domenica 17 ottobre 2021) Terremoto a casa di Wanda Nara e Mauro Icardi. Il caos, totale. Rottura, che pare insanabile. A rivelare tutto la moglie e agente del giocatore, che su Instagram ha pubblicato una story che non lascia alcun dubbio: "Hai rovinato un'altra famiglia per una tro***". Bum. Parole pesantissime, poi eliminate e ripubblicate, così come Wanda Nara ha eliminato da Ig tutte le foto che la ritraevano insieme a Icardi. E ancora, Wanda Nara ha smesso di seguire il marito sui social. Dunque, la conferma con dei giornalisti argentini: "Mi sono separata", parole poi rilanciate anche in uno screen sempre su Instagram. Insomma, Mauro Icardi la avrebbe tradita. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Terremoto a casa die Mauro. Il. Rottura, che pare insanabile. A rivelare tutto la moglie e agente del giocatore, che su Instagram ha pubblicato una story che non lascia alcun dubbio: "Hai rovinato un'altraper una". Bum. Parole pesantissime, poi eliminate e ripubblicate, così comeha eliminato da Ig tutte le foto che la ritraevano insieme a. E ancora,ha smesso di seguire il marito sui social. Dunque, la conferma con dei giornalisti argentini: "Mi sono separata", parole poi rilanciate anche in uno screen sempre su Instagram. Insomma, Maurola avrebbe tradita. ...

Advertising

sportmediaset : #WandaNara-Icardi, è rottura? 'Un'altra famiglia rovinata per una t....' #SportMediaset - infoitsport : Wanda Nara si sfoga sui social: «Un'altra famiglia rovinata» - GiancarloGarci6 : RT @silvacoscina: @beretta_g No caccia=no armi inutili Che tragedia! Una famiglia rovinata per sempre. - OmbraDuca : RT @silvacoscina: @beretta_g No caccia=no armi inutili Che tragedia! Una famiglia rovinata per sempre. - OfficialTozzi : RT @silvacoscina: @beretta_g No caccia=no armi inutili Che tragedia! Una famiglia rovinata per sempre. -