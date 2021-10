Castellanza, 15enne cade nella vasca del depuratore per recuperare il pallone e muore (Di domenica 17 ottobre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un ragazzo di 15 anni è morto questo pomeriggio dopo essere precipitato in una vasca di depurazione all’interno di un impianto lavorativo di Castellanza, in via Isonzo. L’allarme è scattato poco dopo le 17 e ha fatto convergere sul posto un’ambulanza, l’auto medica, pattuglie dei carabinieri e mezzi dei Vigili del fuoco, con il supporto tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 17 ottobre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un ragazzo di 15 anni è morto questo pomeriggio dopo essere precipitato in unadi depurazione all’interno di un impianto lavorativo di, in via Isonzo. L’allarme è scattato poco dopo le 17 e ha fatto convergere sul posto un’ambulanza, l’auto medica, pattuglie dei carabinieri e mezzi dei Vigili del fuoco, con il supporto tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

