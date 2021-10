Caso Ihattaren: la Sampdoria valuta la rescissione? (Di domenica 17 ottobre 2021) Sta facendo discutere il Caso Ihattaren, l’attaccante olandese che la Juventus ha prelevato in estate dal Psv Eindhoven per 2 milioni di euro girandolo poi in prestito alla Sampdoria. Purtroppo, però, in maglia blucerchiata non è ancora mai sceso in campo per scelta tecnica. Una settimana fa è tornato in patria dalla quale non è intenzionato a tornare, pare per motivi familiare. Ma in realtà ci sarebbe anche dell’altro. Caso Ihattaren: cosa sta accadendo? Da quanto si apprende dai media olandesi, il ragazzo non sarebbe felice in Italia a causa della scarsa considerazione che la Sampdoria nutrirebbe nei suoi confronti. In più si parla anche di numerosi viaggi che avrebbe compiuto da Genova verso Monaco e Milano per far visita ad amici e parenti. A nulla è valsa la mediazione del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 17 ottobre 2021) Sta facendo discutere il, l’attaccante olandese che la Juventus ha prelevato in estate dal Psv Eindhoven per 2 milioni di euro girandolo poi in prestito alla. Purtroppo, però, in maglia blucerchiata non è ancora mai sceso in campo per scelta tecnica. Una settimana fa è tornato in patria dalla quale non è intenzionato a tornare, pare per motivi familiare. Ma in realtà ci sarebbe anche dell’altro.: cosa sta accadendo? Da quanto si apprende dai media olandesi, il ragazzo non sarebbe felice in Italia a causa della scarsa considerazione che lanutrirebbe nei suoi confronti. In più si parla anche di numerosi viaggi che avrebbe compiuto da Genova verso Monaco e Milano per far visita ad amici e parenti. A nulla è valsa la mediazione del ...

