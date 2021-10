Cagliari-Sampdoria, Serie A: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 17 ottobre 2021) Nell’anticipo delle 12.30 il Cagliari ospita la Sampdoria. I sardi sono il fanalino di coda e la vera delusione di questo campionato. Gli uomini di Mazzarri occupano il fondo della classifica e sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Un ruolino di marcia da horror quello dei rossoblù, che continua ormai dal finire della scorsa stagione. La Sampdoria di D’Aversa non ha fatto fin qua molto meglio, avendo vinto una sola partita e navigando nei bassifondi della classifica a quota 6 punti. Una sola gioia fin qua per i blucerchiati, che sono ora stati scavalcati dallo Spezia, vittorioso ieri nel match contro la Salernitana. Una partita quindi che nessuna delle due formazioni può permettersi di fallire, con le squadre chiamata a dare uno scossone al loro campionato. Le ultime da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Nell’anticipo delle 12.30 ilospita la. I sardi sono il fanalino di coda e la vera delusione di questo campionato. Gli uomini di Mazzarri occupano il fondo della classifica e sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Un ruolino di marcia da horror quello dei rossoblù, che continua ormai dal finire della scorsa stagione. Ladi D’Aversa non ha fatto fin qua molto meglio, avendo vinto una sola partita e navigando nei bassifondi della classifica a quota 6 punti. Una sola gioia fin qua per i blucerchiati, che sono ora stati scavalcati dallo Spezia, vittorioso ieri nel match contro la Salernitana. Una partita quindi che nessuna delle duepuò permettersi di fallire, con le squadre chiamata a dare uno scossone al loro campionato. Le ultime da ...

