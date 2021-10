Un ragazzo di 24 anni è morto in un incidente stradale nel Leccese (Di sabato 16 ottobre 2021) AGI - Un incidente stradale mortale, l'ennesimo in pochi giorni in provincia di Lecce, ha spezzato un'altra vita sull'asfalto. La vittima R.C., 24 anni di Spongano, viaggiava su una Ford c-max che, forse a causa della pioggia caduta per ore, si è ribaltata all'alba sulla strada provinciale che collega Spongano ad Andrano. Il ragazzo è deceduto sul colpo. L'ultima vittima della strada in provincia di Lecce, prima di questo episodio, aveva 19 anni. Leggi su agi (Di sabato 16 ottobre 2021) AGI - Unmortale, l'ennesimo in pochi giorni in provincia di Lecce, ha spezzato un'altra vita sull'asfalto. La vittima R.C., 24di Spongano, viaggiava su una Ford c-max che, forse a causa della pioggia caduta per ore, si è ribaltata all'alba sulla strada provinciale che collega Spongano ad Andrano. Ilè deceduto sul colpo. L'ultima vittima della strada in provincia di Lecce, prima di questo episodio, aveva 19

Advertising

FBiasin : Conte: 'A chi chiedo qualcosa in più? A #Barella che arriva dal Cagliari?'. Era il 5 novembre 2019, 2 anni dopo è n… - claudioruss : La Questura di Firenze ha individuato il tifoso della #Fiorentina che ha offeso con epiteti razzisti il difensore d… - Dixy62553861 : RT @IlMattinoFoggia: Sedici anni di carcere per il ragazzo che uccise il titolare del bar di #Foggia Francesco Traiano - sulsitodisimone : Un ragazzo di 24 anni è morto in un incidente stradale nel Leccese - niccoloslaugh : quando feci 18 anni il mio ragazzo mi regaló un mazzo di rose, da quel giorno rimasero nel vaso accanto al comodino… -