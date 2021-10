Ruba le brioches al bar | poi il giorno dopo si scusa e paga | il proprietario gli offre un lavoro

(Di sabato 16 ottobre 2021)leal bar, poi ilsi. Una storia di disperazione, ma anche soprattutto di dignità e solidarietà quella che arriva da Pistoia: qualcunodelle paste in un bar per fame, illascia un biglietto di scuse e ringraziamento con 10 dieci euro (il costo delle). Il(ma non solo lui), commosso, si propone di assumerlo. “Buon, mi scusi, l’altra mattina avevo fame e non avevo soldi. Grazie”. Questo il testo del biglietto che il titolare di una caffetteria di Pistoia si è trovato fuori la porta qualchefa. Insieme al messaggio c’erano anche 10 euro, il corrispettivo in denaro delle dieci ...

Advertising

fattoquotidiano : Ruba brioches al bar ma restituisce i soldi con un biglietto: “Mi scusi. Avevo fame”. Ora il titolare vuole assumer… - Corriere : Ruba un vassoio di brioches, ma il giorno dopo salda il debito: «Avevo fame e non avev... - fanpage : Una storia di disperazione ma allo stesso tempo di dignità e solidarietà quella che arriva da Pistoia. - valeria21602823 : - Phyllida1234 : RT @Corriere: Ruba un vassoio di brioches, ma il giorno dopo salda il debito: «Avevo fame e non avev... -

Ultime Notizie dalla rete : Ruba brioches

Maurizio Milani, titolare di Alibabar 2.0 ha spiegato che è stato il suo socio a trovare il biglietto all'inrterno della cesta in cui il pasticcere mette leper il bar. 'Se sapessimo chi è ...Da www.leggo.it Aveva rubato delle brioche in un bar perché aveva fame. Ma non appena ha avuto dei soldi ha lasciato un biglietto anonimo con 10 euro dentro: 'Buongiorno, mi scusi, l'altra ...Bagni "No gender" a scuola: l'iniziativa in un istituto di Piacenza che abolisce la toilette separata per maschi e femmine.Una storia che fa riflettere ed emozionare giunge dalla città di Pistoia, in Toscana, e verte attorno al “furto” di un vassoio di brioches. A sottrarle al bar “Alibabar 2.0” un individuo di cui non si ...