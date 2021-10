Milano: domani Renato Curcio presenta libro, per De Corato 'vergognoso' (Di sabato 16 ottobre 2021) Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Renato Curcio, uno dei fondatori delle Brigate Rosse, presenterà il suo ultimo libro ('Identità cibernetiche') domani a Milano, al giardino del Ponte della Ghisolfa in Viale Monza. "E' vergognoso", ritiene l'assessore regionale e membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato. "Due anni fa era toccato all'ex brigatista Barbara Balzerani, ospitata addirittura nei locali del Comune di Milano gestiti da una cooperativa sociale. Invece domani tocca a Curcio, che fu uno dei fondatori delle Brigate Rosse, e verrà a darci una lezione su come deve essere secondo lui la società nel 2021", sottolinea in una nota. "Che cosa ne pensano il sindaco di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021), 16 ott. (Adnkronos) -, uno dei fondatori delle Brigate Rosse, presenterà il suo ultimo('Identità cibernetiche'), al giardino del Ponte della Ghisolfa in Viale Monza. "E'", ritiene l'assessore regionale e membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia, Riccardo De. "Due anni fa era toccato all'ex brigatista Barbara Balzerani, ospitata addirittura nei locali del Comune digestiti da una cooperativa sociale. Invecetocca a, che fu uno dei fondatori delle Brigate Rosse, e verrà a darci una lezione su come deve essere secondo lui la società nel 2021", sottolinea in una nota. "Che cosa ne pensano il sindaco di ...

