Milan-Santos, che spettacolo Rivera e Pele insieme | VIDEO (Di sabato 16 ottobre 2021) Il 16 ottobre 1963 si è giocata la gara Milan-Santos, prima partita della finale di Coppa Intercontinentale. Protagonisti Rivera e Pele Leggi su pianetamilan (Di sabato 16 ottobre 2021) Il 16 ottobre 1963 si è giocata la gara, prima partita della finale di Coppa Intercontinentale. Protagonisti

Ultime Notizie dalla rete : Milan Santos Milan - Santos 1963, che coppia Rivera e Pelé! Il 16 ottobre 1963 a San Siro si gioca la prima partita della finale di Coppa Intercontinentale. Il Milan va avanti con Trapattoni dopo 3 minuti, raddoppia Amarildo al 15', poi Pelé inventa questa meraviglia... La partita (che finirà 4 - 2) sarà ritrasmessa per intero domenica 16 alle 12 su RaiSport+...

Milan - Santos: Pelé risponde a Trapattoni Commenta per primo 16 ottobre 1963: il Milan batte 4 - 2 il Santos a San Siro nell'andata della Coppa Intercontinentale. Trapattoni apre la danze, le chiude su rigore Pelé . Poi il Santos vince 4 - 2 il ritorno in Brasile e sempre al ...

