Licenziato da Netflix per divulgazione info su show accusato di transfobia (Di sabato 16 ottobre 2021) Netflix ha Licenziato un dipendente con l’accusa di aver divulgato informazioni riservate sullo speciale comico di Dave Chappelle ‘The Closer’, da giorni al centro di polemiche anche interne al servizio di streaming per alcune battute di Chappelle giudicate transfobiche. Nello show, il comico statunitense fa una serie di commenti che sono stati giudicati offensivi anche dalla critica, come quando ha paragonato i genitali delle donne trans ai sostituti vegetariani dei prodotti a base di carne. Netflix, in un comunicato pubblicato da Forbes, ha spiegato che il dipendente è stato allontanato per aver condiviso “informazioni riservate e commercialmente sensibili al di fuori dell’azienda”, il che va contro le politiche aziendali, e ha affermato che il dipendente potrebbe essere stato ... Leggi su italiasera (Di sabato 16 ottobre 2021)haun dipendente con l’accusa di aver divulgatormazioni riservate sullo speciale comico di Dave Chappelle ‘The Closer’, da giorni al centro di polemiche anche interne al servizio di streaming per alcune battute di Chappelle giudicate transfobiche. Nello, il comico statunitense fa una serie di commenti che sono stati giudicati offensivi anche dalla critica, come quando ha paragonato i genitali delle donne trans ai sostituti vegetariani dei prodotti a base di carne., in un comunicato pubblicato da Forbes, ha spiegato che il dipendente è stato allontanato per aver condiviso “rmazioni riservate e commercialmente sensibili al di fuori dell’azienda”, il che va contro le politiche aziendali, e ha affermato che il dipendente potrebbe essere stato ...

