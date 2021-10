Green pass a lavoro, l'allarme della Cgia: "Lunedì 2 milioni resteranno a casa" (Di sabato 16 ottobre 2021) Green pass Italia obbligatorio sul lavoro, Lunedì 18 ottobre due milioni di lavoratori non potranno recarsi in fabbrica o in ufficio perché impossibilitati a farsi il tampone per ottenere il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021)Italia obbligatorio sul18 ottobre duedi lavoratori non potranno recarsi in fabbrica o in ufficio perché impossibilitati a farsi il tampone per ottenere il ...

