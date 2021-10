LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 28-34, Eurolega in DIRETTA: Efes che scappa nel punteggio, Milano prova a rimanere a contatto (Di venerdì 15 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-34 Delaney segna dall’angolo, Milano a -4. -3’30” alla seconda sirena 28-34 DEEEVOOONN HAAAALLL!!! TRIPLAAAAAA E -6 Olimpia 25-34 Beaubois manda a bersaglio 25-32 Jump shot di Mitoglou, Olimpia sempre viva 23-32 Dunston non sbaglia i liberi: Efes ancora a +9 23-30 1/3 per Shields dalla lunetta, Olimpia a -7 22-30 Penetrazione fulminante di Larkin, l’Efes Istanbul risponde subito 22-28 Taglio perfetto di Shavon Shields, Milano esce benissimo dal time-out Efes Istanbul che vola a +8, Messina non ci sta e chiama subito time-out 20-28 MICIC ALZA LA PARABOLA E MANDA A BERSAGLIO DA ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-34 Delaney segna dall’angolo,a -4. -3’30” alla seconda sirena 28-34 DEEEVOOONN HAAAALLL!!! TRIPLAAAAAA E -625-34 Beaubois manda a bersaglio 25-32 Jump shot di Mitoglou,sempre viva 23-32 Dunston non sbaglia i liberi:ancora a +9 23-30 1/3 per Shields dalla lunetta,a -7 22-30 Penetrazione fulminante di Larkin, l’Istanbul risponde subito 22-28 Taglio perfetto di Shavon Shields,esce benissimo dal time-outIstanbul che vola a +8, Messina non ci sta e chiama subito time-out 20-28 MICIC ALZA LA PARABOLA E MANDA A BERSAGLIO DA ...

