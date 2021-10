Focaccia ripiena con impasto alla ricotta: ricetta veloce! (Di venerdì 15 ottobre 2021) Questa ricetta vi aiuterà a realizzare una Focaccia con ricotta e prosciutto davvero buonissima. Con pochi semplici ingredienti porterete in tavola qualcosa di diverso e unico che farà impazzire tutti, sia adulti che bambini, che vi chiederanno sicuramente di rifarla spesso. Di seguito vi elenchiamo gli ingredienti necessari per realizzarla e il procedimento da seguire. Ingredienti 200 g Farina 00 60 g Olio si semi 2 cucchiaini Lievito istantaneo per preparazioni salate 200 g ricotta 150 g Prosciutto cotto 100 g ricotta 1/2 cucchiaino Sale 100 g Scamorza affumicata Olio evo q.b. Origano q.b. rosmarino q.b. Procedimento Nella ricetta di oggi la prima cosa che dovete fare è quella di preparare il piano di lavoro, dove metterete la farina. allargatela facendo un ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 15 ottobre 2021) Questavi aiuterà a realizzare unacone prosciutto davvero buonissima. Con pochi semplici ingredienti porterete in tavola qualcosa di diverso e unico che farà impazzire tutti, sia adulti che bambini, che vi chiederanno sicuramente di rifarla spesso. Di seguito vi elenchiamo gli ingredienti necessari per realizzarla e il procedimento da seguire. Ingredienti 200 g Farina 00 60 g Olio si semi 2 cucchiaini Lievito istantaneo per preparazioni salate 200 g150 g Prosciutto cotto 100 g1/2 cucchiaino Sale 100 g Scamorza affumicata Olio evo q.b. Origano q.b. rosmarino q.b. Procedimento Nelladi oggi la prima cosa che dovete fare è quella di preparare il piano di lavoro, dove metterete la farina.rgatela facendo un ...

