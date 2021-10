Attenzione Real, il perno del centrocampo è a rischio: il motivo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid e dell’Uruguay, è a serio rischio infortunio. Il giocatore, molto duttile nello svolgere il suo ruolo, è stato utilizzato diverse volte in quest’inizio di campionato. Federico Valverde, centrocampista Real Madrid ed Uruguay Il giocatore è stato utilizzato ben 16 volte. Più precisamente il calciatore ha giocato sedici partite in 61 giorni, e ciò significa che ha giocato un match ogni 3,8 giorni. Ha riposato solo trenta minuti e si avvicina ai 1500 minuti giocati. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Lewandowski in Premier? Il suo agente apre a questa possibilità: le sue parole L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Federico Valverde, centrocampista delMadrid e dell’Uruguay, è a serioinfortunio. Il giocatore, molto duttile nello svolgere il suo ruolo, è stato utilizzato diverse volte in quest’inizio di campionato. Federico Valverde, centrocampistaMadrid ed Uruguay Il giocatore è stato utilizzato ben 16 volte. Più precisamente il calciatore ha giocato sedici partite in 61 giorni, e ciò significa che ha giocato un match ogni 3,8 giorni. Ha riposato solo trenta minuti e si avvicina ai 1500 minuti giocati. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Lewandowski in Premier? Il suo agente apre a questa possibilità: le sue parole L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

