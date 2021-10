Incontro tra sindacati e governo, sul tavolo la riduzione del prezzo dei tamponi: «La decisione domani in Cdm» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il governo e i sindacati si incontrano ancora per discutere di gestione dell’epidemia sui luoghi di lavoro. I segretari di Cgil, Cisl e Uil hanno avuto un Incontro in mattinata con il premier Mario Draghi e il ministro del Lavoro Andrea Orlando a Palazzo Chigi, durante il quale si è discusso di un eventuale e ulteriore abbassamento dei prezzi dei tamponi, per agevolare i lavoratori non vaccinati. «Draghi ci ha assicurato che il governo deciderà nelle prossime ore», ha dichiarato Luigi Sbarra, segretario della Cisl. «I ministri ne discuteranno domani in Cdm e lì decideranno il da farsi», ha sottolineato Pierpaolo Bombardieri della Uil. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha dichiarato di aver segnalato al governo «la necessità di potenziare il credito ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ile isi incontrano ancora per discutere di gestione dell’epidemia sui luoghi di lavoro. I segretari di Cgil, Cisl e Uil hanno avuto unin mattinata con il premier Mario Draghi e il ministro del Lavoro Andrea Orlando a Palazzo Chigi, durante il quale si è discusso di un eventuale e ulteriore abbassamento dei prezzi dei, per agevolare i lavoratori non vaccinati. «Draghi ci ha assicurato che ildeciderà nelle prossime ore», ha dichiarato Luigi Sbarra, segretario della Cisl. «I ministri ne discuterannoin Cdm e lì decideranno il da farsi», ha sottolineato Pierpaolo Bombardieri della Uil. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha dichiarato di aver segnalato al«la necessità di potenziare il credito ...

