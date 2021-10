Caso Regeni, salta il processo agli 007 egiziani. «Premiata la prepotenza del Cairo» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il processo è stato bloccato e le carte devono tornare al gup: non c’è la prova che gli imputati siano a conoscenza del giudizio a loro carico Leggi su corriere (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilè stato bloccato e le carte devono tornare al gup: non c’è la prova che gli imputati siano a conoscenza del giudizio a loro carico

Advertising

valigiablu : Oggi inizia il processo per l’omicidio di Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio si costituisce parte civile - ignaziocorrao : Caso #Regeni, Corte d’Assise: sospeso il processo ai quattro 007 #egiziani accusati dell’omicidio…… - eziomauro : Caso Regeni, 'Repubblica' trasmetterà le udienze del processo contro gli ufficiali egiziani - RenatoTojol : RT @HuffPostItalia: Caso Regeni, sospeso il processo ai 4 agenti della sicurezza egiziana - vitorella92 : RT @CottarelliCPI: Si è aperto stamattina il processo per il caso Regeni in assenza degli imputati. L'Egitto fa finta che nulla stia accade… -