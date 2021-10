Calciomercato Milan: il Newcastle mette gli occhi su un big rossonero (Di giovedì 14 ottobre 2021) Fikayo Tomori sarebbe entrato nella lista mercato del ricchissimo Newcastle saudita. I dettagli Il Newcastle sarebbe pronto in vista della prossima stagione ad allestire un team di grande caratura. Stando a quanto riferisce il The Sun, nell’agenda mercato vi sarebbe anche Fikayo Tomori. Il Milan, però, lo considera incedibile anche per un’offerta superiore a 40 milioni di euro. Il ragazzo è considerato da Pioli e società uno dei perni inamovibili della squadra. Oltre ad essere amato dai tifosi rossoneri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Fikayo Tomori sarebbe entrato nella lista mercato del ricchissimosaudita. I dettagli Ilsarebbe pronto in vista della prossima stagione ad allestire un team di grande caratura. Stando a quanto riferisce il The Sun, nell’agenda mercato vi sarebbe anche Fikayo Tomori. Il, però, lo considera incedibile anche per un’offerta superiore a 40 milioni di euro. Il ragazzo è considerato da Pioli e società uno dei perni inamovibili della squadra. Oltre ad essere amato dai tifosi rossoneri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

