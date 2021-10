(Di giovedì 14 ottobre 2021) Resta incerto il futuro alladi Alvaro: l’attaccante spagnolo è finito nel mirino delPermangono i dubbi allasul riscatto di Alvarola prossima estate, con i bianconeri che hanno la facoltà di rilevare l’intero cartellino dello spagnolo per 35 milioni di euro dall’Atletico Madrid. Stando al quotidiano AS, i bianconeri punterebbero su Vlahovic e Icardi per il futuro e potrebbero risparmiare sul riscatto diper investire il tesoretto sul gioiello della Fiorentina o sull’ex bomber dell’Inter. Oltre alla Juve, neanche l’Atletico Madrid avrebbe intenzione di tenere in rosa il classe ’92: perpotrebbero così aprirsi le porte deldell’estimatore Paratici. L'articolo proviene da Calcio ...

GiovaAlbanese : Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiet… - DiMarzio : #Juventus-#Dybala: il rinnovo è sempre più vicino. Resta da trovare l'accordo sui bonus: la situazione - GiovaAlbanese : #Vlahovic ha un contratto con la #Fiorentina fino al 30 giugno 2023, dunque la prossima estate avrebbe un valore de… - CalcioNews24 : Calciomercato #Juventus: blitz del #Tottenham su #Morata. Le ultime - calciomercatoit : ????CMIT TV | ????#Juventus, ??il giornalista #Caronni: “#Vlahovic mette d’accordo tutti. #Kessie e #Brozovic obietti… -

Commenta per primo Quanto vale oggi Federico Chiesa ? Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport l'attaccante dellaoggi vale quasi 100 milioni di euro.Commenta per primo Allenamento pomeridiano per la Roma di José Mourinho in vista della sfida contro ladi domenica alle 20.45. Riscaldamento, lavoro atletico prima e col pallone poi quindi discorso finale dello Special One: presente in gruppo anche Lorenzo Pellegrini dopo l'attacco influenzale ...Andrea Mandorlini, ex allenatore del Torino, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “Il prossimo week-end ...I bianconeri sarebbero al lavoro per il rinnovo del centrocampista italiano: possibile offerta da 2,5 milioni annui ...