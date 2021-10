Al via la somministrazione in Puglia del farmaco anti-Covid At-527 Il medicinale sarà testato al Riuniti di Foggia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Partirà venerdì al Policlinico Riuniti di Foggia la somministrazione del farmaco anti-Covid in comprese At-527. A darne notizia all’Ansa è il responsabile delle sperimentazioni del reparto Malattie infettive della struttura ospedaliera dauna, Sergio Lo Caputo. Quello di Foggia sarà l’unico nosocomio del Mezzogiorno a testare il medicinale messo a punto da Roche e Atea pharmaceutical che va utilizzato entro le 72 ore successive alla positività al tampone. L'articolo Al via la somministrazione in Puglia del farmaco anti-Covid At-527 <small class="subtitle">Il medicinale sarà testato al ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Partirà venerdì al Policlinicodiladelin comprese At-527. A darne notizia all’Ansa è il responsabile delle sperimentazioni del reparto Malattie infettive della struttura ospedaliera dauna, Sergio Lo Caputo. Quello dil’unico nosocomio del Mezzogiorno a testare ilmesso a punto da Roche e Atea pharmaceutical che va utilizzato entro le 72 ore successive alla positività al tampone. L'articolo Al via laindelAt-527 Ilal ...

Advertising

princigallomich : TERZA DOSE VACCINO ANTICOVID, AL VIA LE PRENOTAZIONI PER GLI OVER 60. DEVONO ESSERE PASSATI ALMENO SEI MESI DALL’UL… - viralvideovlogs : RT @BabboleoNews: Via libera della #giuntaregionale della #Liguria all’accordo con la sanità privata per la somministrazione del #vaccinoan… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Via libera della #giuntaregionale della #Liguria all’accordo con la sanità privata per la somministrazione del #vaccinoan… - scuroscuroscuro : RT @ImmuniQuando: In Trentino (P.A. Trento) l'immunità di gregge è stata raggiunta il 12/10/2021, con la somministrazione delle 780.045 dos… - AltraMantova : #COVID19 , in Lombardia 306 contagi. In provincia di Mantova 5. D.G. Welfare Lombardia: 'al momento terza dose è of… -