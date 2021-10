«Facebook mi ha bannato perché insegnavo come usarlo meno» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non c’è un clima positivo intorno a Facebook, neanche a livello di stampa americana. Sono sempre di più le storie di persone che denunciano un rapporto conflittuale con l’azienda di Mark Zuckerberg, semplicemente perché avevano provato a migliorarla. È il caso dello sviluppatore Louis Barclay che aveva capito una cosa molto basilare: non aveva bisogno del feed di notizie di Facebook, perché da esso aveva una certa dipendenza. A lui interessava soltanto coltivare quell’aspetto per cui Facebook è nato nel 2004 (e che continua a essere l’obiettivo ufficiale e dichiarato dell’azienda): restare in contatto con i propri amici, entrare in gruppi che possano riguardare i suoi interessi più diretti. Per questo aveva pensato di sviluppare Unfollow Everything, un’app che permetteva automaticamente agli utenti di ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non c’è un clima positivo intorno a, neanche a livello di stampa americana. Sono sempre di più le storie di persone che denunciano un rapporto conflittuale con l’azienda di Mark Zuckerberg, semplicementeavevano provato a migliorarla. È il caso dello sviluppatore Louis Barclay che aveva capito una cosa molto basilare: non aveva bisogno del feed di notizie dida esso aveva una certa dipendenza. A lui interessava soltanto coltivare quell’aspetto per cuiè nato nel 2004 (e che continua a essere l’obiettivo ufficiale e dichiarato dell’azienda): restare in contatto con i propri amici, entrare in gruppi che possano riguardare i suoi interessi più diretti. Per questo aveva pensato di sviluppare Unfollow Everything, un’app che permetteva automaticamente agli utenti di ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Jonghi Lavarini come si muove in rete e sui social? Dal profilo bannato su VK, il facebook russo con migliaia di ac… - CiccioniSe : RT @PiazzapulitaLA7: Jonghi Lavarini come si muove in rete e sui social? Dal profilo bannato su VK, il facebook russo con migliaia di accou… - strata_gemma : RT @PiazzapulitaLA7: Jonghi Lavarini come si muove in rete e sui social? Dal profilo bannato su VK, il facebook russo con migliaia di accou… - MaryLu51959961 : RT @PiazzapulitaLA7: Jonghi Lavarini come si muove in rete e sui social? Dal profilo bannato su VK, il facebook russo con migliaia di accou… - extraetre : RT @PiazzapulitaLA7: Jonghi Lavarini come si muove in rete e sui social? Dal profilo bannato su VK, il facebook russo con migliaia di accou… -