Ciclismo, Davide Rebellin: “Non so se tornerò dopo l’incidente. La medaglia di Pechino 2008 la sento mia” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Davide Rebellin ha 50 anni, di cui 30 trascorsi nella massima categoria nella quale ha raccolto 61 successi, prendendo parte a ben 19 Grandi Giri e 46 Classiche Monumento. Numeri che rendono solo in parte l’idea del valore e professionalità portata in casa Work Service Marchiol Vega da Rebellin. Un palmarès ricco di successi (tra le altre Rebellin ha vinto una Liegi-Bastogne-Liegi, tre Freccia Vallone, una Tirreno Adriatico, una Parigi-Nizza e un Amstel Gold Race ndr) quello del vicentino classe 1971, una carriera piena di esperienze e tanta passione per il Ciclismo. Davide come stai dopo l’incidente? “Sto ogni giorno meglio, grazie. sento pulsare ancora le ferite soprattutto la sera quando si gonfia un po’ la gamba.” Com’è andata ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021)ha 50 anni, di cui 30 trascorsi nella massima categoria nella quale ha raccolto 61 successi, prendendo parte a ben 19 Grandi Giri e 46 Classiche Monumento. Numeri che rendono solo in parte l’idea del valore e professionalità portata in casa Work Service Marchiol Vega da. Un palmarès ricco di successi (tra le altreha vinto una Liegi-Bastogne-Liegi, tre Freccia Vallone, una Tirreno Adriatico, una Parigi-Nizza e un Amstel Gold Race ndr) quello del vicentino classe 1971, una carriera piena di esperienze e tanta passione per ilcome stai? “Sto ogni giorno meglio, grazie.pulsare ancora le ferite soprattutto la sera quando si gonfia un po’ la gamba.” Com’è andata ...

Advertising

sportal_it : Maurizio Fondriest, decisione a sorpresa per il dopo Davide Cassani - stefanozana : RT @cyclingpro: Cassani e il licenziamento choc: «Ora penso a rendermi utile, resto in Federazione». Il passo indietro dell'ex c.t. azzurro… - cyclingpro : Cassani e il licenziamento choc: «Ora penso a rendermi utile, resto in Federazione». Il passo indietro dell'ex c.t.… - fcasini29 : RT @wasabi1803: CT, perche' io ti chiamo così, hai solo ragione ad essere orgoglioso dl lavoro fatto, dei tuoi ragazzi, della nostra squadr… - carlo_magnani : RT @wasabi1803: CT, perche' io ti chiamo così, hai solo ragione ad essere orgoglioso dl lavoro fatto, dei tuoi ragazzi, della nostra squadr… -