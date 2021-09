Berlusconi: "Salvini o Meloni premier? Non scherziamo" (Di giovedì 30 settembre 2021) “Senta, siamo sinceri: ma se Draghi va a fare il presidente della Repubblica poi a chi dà l’incarico di fare il nuovo governo? A Salvini? Alla Meloni? Ma dai, non scherziamo”. Più che una battuta è una sentenza nel colloquio di Silvio Berlusconi, che ieri ha compiuto 85 anni, con il direttore della Stampa, Massimo Giannini. “Sto bene, sto molto bene, e sono pronto a tornare in campo. E sa che le dico? Ce n’è bisogno, con questa penuria di classe dirigente che abbiamo...”. “Finalmente mi sento in forma”, dice il Cavaliere aggiungendo: “E sa qual è la buona notizia di oggi? È che forse già da lunedì prossimo i medici mi daranno via libera per tornare a Roma, dove voglio riprendere subito a lavorare, per rilanciare Forza Italia e per unire il centrodestra”, ma “non è solo il centrodestra che è in difficoltà, è tutta la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) “Senta, siamo sinceri: ma se Draghi va a fare il presidente della Repubblica poi a chi dà l’incarico di fare il nuovo governo? A? Alla? Ma dai, non”. Più che una battuta è una sentenza nel colloquio di Silvio, che ieri ha compiuto 85 anni, con il direttore della Stampa, Massimo Giannini. “Sto bene, sto molto bene, e sono pronto a tornare in campo. E sa che le dico? Ce n’è bisogno, con questa penuria di classe dirigente che abbiamo...”. “Finalmente mi sento in forma”, dice il Cavaliere aggiungendo: “E sa qual è la buona notizia di oggi? È che forse già da lunedì prossimo i medici mi daranno via libera per tornare a Roma, dove voglio riprendere subito a lavorare, per rilanciare Forza Italia e per unire il centrodestra”, ma “non è solo il centrodestra che è in difficoltà, è tutta la ...

