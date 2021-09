Germania, Verdi e Fdp già trattano: il tavolo sul futuro governo. E i conservatori scaricano Laschet, Soeder: “Congratulazioni a Scholz” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella Germania stravolta dalle elezioni che porteranno alla fine dell’era Merkel, anche le prassi sui colloqui esplorativi che per decenni hanno fissato le regole del gioco dopo le urne vengono stravolte. La Spd di Olaf Scholz è il primo partito, ma i primi a sedersi al tavolo per trattare sulla formazione del futuro governo sono i Verdi e i liberali (Fdp). Hanno ottenuto il terzo e il quarto posto alle elezioni, ma sono il vero ago della bilancia che deciderà quale programma e quale coalizione guiderà la Germania per i prossimi quattro anni. Il partito socialdemocratico ha dichiarato che vorrebbe iniziare i colloqui esplorativi in settimana, ma intanto a Scholz non dispiace restare alla finestra: può attendere l’esito del vertice fra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nellastravolta dalle elezioni che porteranno alla fine dell’era Merkel, anche le prassi sui colloqui esplorativi che per decenni hanno fissato le regole del gioco dopo le urne vengono stravolte. La Spd di Olafè il primo partito, ma i primi a sedersi alper trattare sulla formazione delsono ie i liberali (Fdp). Hanno ottenuto il terzo e il quarto posto alle elezioni, ma sono il vero ago della bilancia che deciderà quale programma e quale coalizione guiderà laper i prossimi quattro anni. Il partito socialdemocratico ha dichiarato che vorrebbe iniziare i colloqui esplorativi in settimana, ma intanto anon dispiace restare alla finestra: può attendere l’esito del vertice fra ...

