Serie A, la Fiorentina ancora nel segno di Vlahovic. Vince 1-0 contro l'Udinese e torna in zona Champions (Di domenica 26 settembre 2021) Vittoria corsara della Fiorentina che batte l'Udinese di Gotti ed espugna la Dacia Arena. La rete di Vlahovic su calcio di rigore regala i tre punti ai viola che salgono a quota 12 punti in classifica generale. Restano fermi a quota 7, invece, i friulani. Nei primi quarantacinque minuti di gioco ad avere la meglio è la Fiorentina. Ai viola basta un quarto d'ora per mettere il muso avanti e passare in vantaggio nel risultato. Lo 0-1 è frutto di un intervento duro di Walace su Bonaventura in area di rigore. Il direttore di gara corre al VAR per osservare meglio l'azione e rientra sul terreno di gioco decretando il penalty alla squadra toscana. Dagli undici metri si presenta Vlahovic che con una conclusione centrale batte Silvestri spiazzandolo. La risposta dei padroni di casa giunge solo al ...

