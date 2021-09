Napoli vince sempre | ma è atteso dalla Fiorentina Che sa vincere anche barricandosi

(Di domenica 26 settembre 2021) E' un rullo compressore, il: inanella la sesta vittoria su sei e si riporta in testa alla classifica a punteggio pieno e in solitaria. Contro il Cagliari finisce 2-0 con la formazione di Luciano Spalletti trascinata da Osimhen, a segno nel primo tempo e poi artefice del rigore realizzato poi da capitan Insigne (alla 400/a presenza con la squadra partenopea). Ma sulla strada deltritatutto si pone, domenica 3 ottobre, la rinata: che dimostra di saperresenza il gioco scintillante del pressing continuo, ma alzando il muro. La Juve riparte. E Sarriil derby capitolino battendo Mourinho. Lode all'Empoli L'articolo proviene da Firenze Post.

E' un rullo compressore, il Napoli: inanella la sesta vittoria su sei e si riporta in testa alla classifica a punteggio pieno e in solitaria. Contro il Cagliari finisce 2-0 con la formazione di Lucian ...