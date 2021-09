LIVE Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 80-81, Serie A basket in DIRETTA: vince Reggio Emilia al termine di una partita spettacolare! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:16 Top scorer della serata Aradori per la Fortitudo con 18 punti e Olisevicius per la squadra di Caja con 16 punti. 20:12 Dopo l’allungo di Reggio Emilia a metà secondo quarto, la Fortitudo è riuscita a rimontare e a portarsi anche in vantaggio. Il finale è stato una girandola di emozioni che ha visto prevalere la squadra ospite grazie al canestro decisivo di Hopkins a 46” dalla fine della partita. FINISCE COSÍ! vince Reggio Emilia AL termine DI UNA partita spettacolare! 80-81 SBAGLIA GUDMUNDSSONNN! L’islandese non trova la tripla a 7 secondi dalla ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:16 Top scorer della serata Aradori per lacon 18 punti e Olisevicius per la squadra di Caja con 16 punti. 20:12 Dopo l’allungo dia metà secondo quarto, laè riuscita a rimontare e a portarsi anche in vantaggio. Il finale è stato una girandola di emozioni che ha visto prevalere la squadra ospite grazie al canestro decisivo di Hopkins a 46” dalla fine della. FINISCE COSÍ!ALDI UNA80-81 SBAGLIA GUDMUNDSSONNN! L’islandese non trova la tripla a 7 secondi dalla ...

