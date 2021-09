F1, Antonio Giovinazzi: “Sono rimasto senza radio dal primo giro” (Di domenica 26 settembre 2021) La gara del GP di Russia 2021 della F1 è stata avara di soddisfazioni per Antonio Giovinazzi: il pilota dell’Alfa Romeo non è riuscito ad andare oltre il 16° posto, anche a causa di un ritardato pit stop in occasione dell’arrivo della pioggia, con soli tre giri sulle intermedie. Così il pilota italiano: “È stata una gara ricca di eventi e tanti colpi di scena in corsa. Sono stato colpito alla seconda curva e lì ho perso alcune posizioni, inoltre Sono rimasto senza radio dal primo giro, quindi è stato impossibile comunicare con la squadra“. Questa l’analisi dell’azzurro: “È stato un pomeriggio difficile, soprattutto quando a fine gara è iniziata la pioggia e non ho potuto parlare con i box per il cambio gomme. Sono ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) La gara del GP di Russia 2021 della F1 è stata avara di soddisfazioni per: il pilota dell’Alfa Romeo non è riuscito ad andare oltre il 16° posto, anche a causa di un ritardato pit stop in occasione dell’arrivo della pioggia, con soli tre giri sulle intermedie. Così il pilota italiano: “È stata una gara ricca di eventi e tanti colpi di scena in corsa.stato colpito alla seconda curva e lì ho perso alcune posizioni, inoltredal, quindi è stato impossibile comunicare con la squadra“. Questa l’analisi dell’azzurro: “È stato un pomeriggio difficile, soprattutto quando a fine gara è iniziata la pioggia e non ho potuto parlare con i box per il cambio gomme....

