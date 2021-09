Uomini e Donne, segnalazione su Ciprian: il ragazzo sta prendendo in giro Andrea Nicole? (FOTO) (Di sabato 25 settembre 2021) Ciprian è un ragazzo che ha deciso di corteggiare Andre Nicole, l’attuale tronista di Uomini e Donne dal trascorso abbastanza particolare, ma su di lui è trapelata una segnalazione. Nello specifico, sembrerebbe che il giovane abbia tutt’altri interessi rispetto a quello di corteggiare realmente la tronista. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha riportato la testimonianza di L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 25 settembre 2021)è unche ha deciso di corteggiare Andre, l’attuale tronista didal trascorso abbastanza particolare, ma su di lui è trapelata una. Nello specifico, sembrerebbe che il giovane abbia tutt’altri interessi rispetto a quello di corteggiare realmente la tronista. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha riportato la testimonianza di L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

CottarelliCPI : Ispettorato nazionale lavoro: nel 2020 il 77% dei neogenitori dimissionari sono donne, quasi tutte dimesse per diff… - matteosalvinimi : Guardate questo video, vi porto con me a Cutro (Crotone), nel cuore della Calabria: milioni di soldi spesi dallo St… - OfficialASRoma : C'è tempo fino alle 16 per provare ad aggiudicarsi una delle maglie indossate in #RomaSassuolo con la patch di UNHC… - 1981raffaele191 : Uomini ma non avete ancora capito che quando commentate un commento di un uomo, che a sua volta a commentato una tw… - Elan54790845 : RT @noitre32: Non siate servi del sistema, siate donne e uomini liberi. La LIBERTÀ non ha prezzo. Viva l'Italia Viva la LIBERTÀ. -