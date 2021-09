CNA Lombardia | Giovanni Bozzini è il nuovo Presidente Regionale

Leggi su newsagent

(Di sabato 25 settembre 2021): “Punteremo sulla capacità di CNA di fare rappresentanza e lobby a favore delle micro e piccole imprese. Sarà fondamentale il dialogo con Regione”. Per i prossimi 4 anni rappresenterà più di 25 mila imprese inè ildi CNA, l’organizzazione di rappresentanza sindacale che vanta più di 25 mila soci in. Il neoè stato eletto oggi per i prossimi 4 anni dal Consigliodi CNA, con un voto che ha coinvolto 71 delegati di tutte le province e di 36 categorie (tra Mestieri, Raggruppamenti di interesse e CNA Pensionati). Imprenditore del terziario, in particolare del segmento dei servizi socio-sanitari alla persona, il cremonese ...