Trattativa Stato-Mafia | la Corte d’Assise di Palermo assolve Mori | Subranni | De Donno e Dell’Utri

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 24 settembre 2021) Clamoroso per molti, ma non per tutti: la, maiuscolo, per antonomasia,al tempo delle stragi di Capaci e via d’Amelio, 1992, ci fu ma non costituisce reato. Così ladiche ieri ha ribaltato il verdetto di primo grado del Tribunale mandando assolti i generali dei Servizi,, Dee addiritturando con formula piena Marcello(“non ha commesso il fatto”), considerato luogotenente di Berlusconi, cancellando per tutti i 12 anni di carcere già espressi dal Tribunale. Per molti, non per tutti: il Fatto Quotidiano, che su queste faccende ci ha costruito una piccola mitologia ormai al tramonto, esce con la rabbia schiumosa di chi ...