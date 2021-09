Impossibile riconoscerla fuori dal set: ricordate l’amatissima attrice di Beautiful? (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono passati diversi anni. Di attori ed attrici ne sono passati tantissimi a Beautiful: la soap va in onda da ben 35 anni, senza alcuna interruzione. Alcuni personaggi hanno lasciato definitivamente la soap, altri sono usciti di scena per poi tornare dopo anni. Altri ancora L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono passati diversi anni. Di attori ed attrici ne sono passati tantissimi a: la soap va in onda da ben 35 anni, senza alcuna interruzione. Alcuni personaggi hanno lasciato definitivamente la soap, altri sono usciti di scena per poi tornare dopo anni. Altri ancora L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

foolcomf84 : @Silvia72011422 @AnthHalliwell Però Pappalardo ha la cadenza leccese che è praticamente impossibile non riconoscerla Me ne intendo ?? - tontolina1984 : La voce magnifica di #Lucalaurenti è impossibile non riconoscerla #StarInTheStar - zazoomblog : Impossibile riconoscerla così: è stato un personaggio amatissimo in Beautiful - #Impossibile #riconoscerla #così: - 11mici : @just4friends83 @Ciuchinoooooooo @NRegimenti @Rossy_only @Chicca_hope @Lalla47505249 Impossibile non riconoscerla!?????? - mentalistlifes : @chefcarrara @FoodNetworkIT Direttamente dal collegio 1968:Nicole Rossi;impossibile non riconoscerla. -