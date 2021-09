Napoli, dopo Udine sbanca anche Genova: travolta la Sampdoria per 4-0 (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Napoli sconfigge la Samdoria con i gol di Osimhen (doppietta), Fabian Ruiz e Zielinski e resta da solo al comando a punteggio pieno dopo Udine, il Napoli sbanca anche Genova. Gli azzurri sconfiggono una Samdoria mai arendevole e questo aspetto rende ancora più straordinaria la vittoria della capolista. Secondo 4-0 fuori casa consecutivo dopo Udine e quinta vittoria di fila, cinque gol in una settimana per Osimhen A Vittoria ottenuta per l’ottima disposizione in campo degli uomini di Spalletti che hanno, prima controllato le velleità dei doriani e poi capitalizzato con Osimhen -due gol per l’attaccante nigeriano – Fabian Ruiz e Zielinski. due assist a testa per Insigne e Lozano e ancora volta Anguissa fra i migliori in campo. ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 23 settembre 2021) Ilsconfigge la Samdoria con i gol di Osimhen (doppietta), Fabian Ruiz e Zielinski e resta da solo al comando a punteggio pieno, il. Gli azzurri sconfiggono una Samdoria mai arendevole e questo aspetto rende ancora più straordinaria la vittoria della capolista. Secondo 4-0 fuori casa consecutivoe quinta vittoria di fila, cinque gol in una settimana per Osimhen A Vittoria ottenuta per l’ottima disposizione in campo degli uomini di Spalletti che hanno, prima controllato le velleità dei doriani e poi capitalizzato con Osimhen -due gol per l’attaccante nigeriano – Fabian Ruiz e Zielinski. due assist a testa per Insigne e Lozano e ancora volta Anguissa fra i migliori in campo. ...

