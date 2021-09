Milinkovic-Savic: “Pareggio tra fratelli? Il risultato migliore per nostra madre” (Di giovedì 23 settembre 2021) Vanja Milinkovic-Savic ha commentato così ai canali ufficiali del Torino il Pareggio ottenuto nel recupero dalla Lazio di suo fratello: “risultato bugiardo, meritavamo di vincere e peccato per i due punti persi. Alla fine però dobbiamo essere contenti per la prestazione”, ha detto il portiere ai canali ufficiali del club granata.Pari tra fratelli? È il risultato migliore per nostra madre, per me no (ride, ndr). Abbiamo parlato di cose private, non ci piace parlare di calcio subito dopo le partite, lo faremo domani. Se mi avesse segnato? Dovevo stare attento a tutti i loro giocatori, molto bravi. Sono tutti uguali”. Foto: sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 23 settembre 2021) Vanjaha commentato così ai canali ufficiali del Torino ilottenuto nel recupero dalla Lazio di suo fratello: “bugiardo, meritavamo di vincere e peccato per i due punti persi. Alla fine però dobbiamo essere contenti per la prestazione”, ha detto il portiere ai canali ufficiali del club granata.Pari tra? È ilper, per me no (ride, ndr). Abbiamo parlato di cose private, non ci piace parlare di calcio subito dopo le partite, lo faremo domani. Se mi avesse segnato? Dovevo stare attento a tutti i loro giocatori, molto bravi. Sono tutti uguali”. Foto: sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

TorinoFC_1906 : ??? | POST PARTITA Milinkovic-Savic: 'Questi sono due punti persi. È un risultato bugiardo, per la prestazione avre… - Mercato_SerieA : Torino, Milinkovic-Savic: 'Due punti persi, il pari con la Lazio non ci sta' - lucagran : RT @GreenMidnight1: È il momento di fare un po' di didattica. Oggi Pobega ha giocato a uomo, prima su Luis Alberto, poi su Akpa Akpro, in… - sportli26181512 : Torino, Milinkovic-Savic: 'Due punti persi, il pari con la Lazio non ci sta': Al termine di Torino-Lazio, Vanja...… - GiovaFormi : @salamalekumismo - Le 48 ore della Superlega - La Juve fuori dalla Champions dopo il rigore di Ronaldo al 93' - La… -