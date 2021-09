Fedez | esce il nuovo singolo | Meglio Del Cinema

(Di giovedì 23 settembre 2021) Era stato il regalo di anniversario di quest’anno per Chiara Ferragni:Deldi, uscirà a mezzanotte su tutte le piattaforme digitali e per l’occasione ci sarà la diretta di rito del rapper insieme ai fan. Dopo un’estate in cui il suoMille ha dominato le classifiche per l’intera stagione,è pronto a tornare con una nuova canzone. Cantata dal rapper per la prima Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

cosarester1 : RT @pippomaryfanti: rkomi: esce l’album unplugged sangiovanni: esce il singolo fedez: esce il singolo benji: esce il singolo alfa: esce il… - iramamusic_ : RT @pippomaryfanti: rkomi: esce l’album unplugged sangiovanni: esce il singolo fedez: esce il singolo benji: esce il singolo alfa: esce il… - angelicaf4lzone : Alle 00:00 esce la canzone di Sangio, Fedez e Elodie ???? Vabbè stanotte non si dorme?????? @sangiovann1 @Fedez @Elodiedipa - needymysmile : RT @pippomaryfanti: rkomi: esce l’album unplugged sangiovanni: esce il singolo fedez: esce il singolo benji: esce il singolo alfa: esce il… - Empathisme : Stasera esce il repack di Taxi Driver e la canzone di Fedez io mi voglio sparare ma la priorità ce l’ha Apnea -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez esce

SoloDonna

Daa Mahmood passando per Calcutta, sono stati in molti a protestare sui social per queste ... contenenti anche 17 tavole illustrate; -OGGI IL NUOVO INEDITO DI COEZ 'WU - TANG' A due anni ...Ci sono voluti due mesi, ma finalmente il nuovo Space Jam è arrivato anche in Italia.oggi nei cinema accompagnato dai dubbi che hanno sollevato le critiche che ha incassato nell'...anche, la ...Era stato il regalo di anniversario di quest’anno per Chiara Ferragni: Meglio Del Cinema, nuovo singolo di Fedez, uscirà a mezzanotte su tutte le piattaforme digitali e per l’occasione ci sarà la ...A proposito, oggi esce l'ultimo singolo di Fedez che è proprio la canzone che ha cantato in anteprima a Como sulla piattaforma galleggiante Secondo alcuni rumors fondati ci saranno anche delle parti g ...