Cinema e teatri | Franceschini al Cts | “Superare limiti capienza”

"teatri, Cinema e sale da concerto sono luoghi sicuri". E' quanto ha sottolineato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, durante l'audizione davanti al Cts, il Comitato tecnico scientifico, sulle misure anti-Covid. Franceschini ha chiesto al Cts di "valutare la possibilità di Superare le misure di distanziamento interpersonale e gli attuali limiti di capienza, mantenendo l'obbligo di green pass e di indossare la mascherina per la durata degli spettacoli".

