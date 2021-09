Carmen Consoli | «Canto l’importanza del valore extrasociale del sogno»

(Di venerdì 24 settembre 2021) Domenica piovosa di fine estate. La linea telefonica raccorda l’Aurelia all’A35 che conduceda Milano a Verona, dove è in programma il concerto tributo a Franco Battiato. Il suo ricordo, dice, «provoca una fuoriuscita di lacrime inarrestabile». Memorie personali di natura umana e musicale: «Mi diceva: “, ricordati una cosa, la melodia deve tramare col testo. E se non sai dove andare segui il testo e piega la melodia, piuttosto». Nel ricordo si misura il peso di un lascito artistico universale: … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

"Ho imparato che quando la realtà non mi metteva a mio agio, potevo chidere gli occhi e sognare." Carmen Consoli si mostra da bambina nella copertina del nuovo album "Volevo fare la rockstar", in uscita domani 24 settembre. E da bambina, racconta, "Sognando creavo band, anzi complessi come si diceva allora". "Volevo fare la rockstar", il titolo del nuovo album di Carmen Consoli, non è semplicemente un clickbait ma una reale condizione di intenti che si realizza, per la fortuna delle nostre orecchie. Nella canzone si avverte anche la tensione di un'Italia anni 80 divisa dagli «oltraggi» ai meridionali. «Mamma era di Treviso e papà di Catania: sono cresciuta fra due Italie ma i nonni di entrambe le parti mi hanno insegnato ad amare le differenze».