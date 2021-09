Biden sta cercando di fare la pace con la Francia, dopo il caos del patto anti-Cina (Di giovedì 23 settembre 2021) Il governo francese si era molto arrabbiato per essere stato escluso dall'accordo, ora le cose potrebbero sistemarsi Leggi su ilpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Il governo francese si era molto arrabbiato per essere stato escluso dall'accordo, ora le cose potrebbero sistemarsi

Advertising

valigiablu : “Perché Biden sta perseguendo Assange per aver detto la verità sull’Afghanistan?” - cmqpiena : RT @ilpost: Biden sta cercando di fare la pace con la Francia, dopo il caos del patto anti-Cina - ilpost : Biden sta cercando di fare la pace con la Francia, dopo il caos del patto anti-Cina - A_M_M_7_7 : RT @informapirata: Perché #Biden sta perseguendo #Assange per aver detto la verità sull’#Afghanistan? Un utile ripasso prima dell'incontro… - _Arlon : RT @valigiablu: “Perché Biden sta perseguendo Assange per aver detto la verità sull’Afghanistan?” -