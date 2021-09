Nino D’Angelo, momento terrificante: "Mi hanno sparato detro casa" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nino D'Angelo ha 64 anni e vive A Roma. Da Napoli, è partito nel 1986, dopo il primo Sanremo. " Un tradimento della sua città ", dicevano i detrattori, ma ora spiega: " Me ne sono andato perché hanno sparato due volte a casa mia. La camorra voleva i soldi. hanno visto il successo. hanno telefonato, minacciato. La seconda volta hanno sparato in casa, il proiettile è entrato nella stanza dove dormiva mio figlio Vincenzo nel lettino. Siamo scappati in un giorno. Peccato, perché devo tutto alla città, i napoletani mi adorano: a loro piace che uno di loro ce l'abbia fatta senza aiuto ". E poi l'amore infinito per la moglie, Annamaria, dopo 40 anni, due figli e 4 nipoti. " No, se l'amore non finisce. Ora Sultanto uscirà se ha perso per te. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 22 settembre 2021)D'Angelo ha 64 anni e vive A Roma. Da Napoli, è partito nel 1986, dopo il primo Sanremo. " Un tradimento della sua città ", dicevano i detrattori, ma ora spiega: " Me ne sono andato perchédue volte amia. La camorra voleva i soldi.visto il successo.telefonato, minacciato. La seconda voltain, il proiettile è entrato nella stanza dove dormiva mio figlio Vincenzo nel lettino. Siamo scappati in un giorno. Peccato, perché devo tutto alla città, i napoletani mi adorano: a loro piace che uno di loro ce l'abbia fatta senza aiuto ". E poi l'amore infinito per la moglie, Annamaria, dopo 40 anni, due figli e 4 nipoti. " No, se l'amore non finisce. Ora Sultanto uscirà se ha perso per te. ...

