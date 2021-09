Le Iene 2021, anche Paola Egonu e Federica Pellegrini fra le conduttrici (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tra le dieci donne che condurranno Le Iene 2021 al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band figurano anche i nomi di Paola Egonu e Federica Pellegrini. Il programma inizierà a partire dal prossimo 5 ottobre ed andrà in onda in prima serata su Italia1. Questo l’elenco completo delle protagoniste, così come è stato reso noto dal programma: Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tra le dieci donne che condurranno Leal fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band figuranoi nomi di. Il programma inizierà a partire dal prossimo 5 ottobre ed andrà in onda in prima serata su Italia1. Questo l’elenco completo delle protagoniste, così come è stato reso noto dal programma: Elodie,, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani,, Ornella Vanoni e Michela Giraud. SportFace.

