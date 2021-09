Insieme Pago Veiano, De Girolamo e Maniero motivano la candidatura (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiPago Veiano (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Carmine De Girolamo e Giuseppe Maniero, candidati con la lista Insieme Pago Veiano. GIUSEPPE Maniero – “Cultura e natura per ripartire” “La scelta di candidarmi con la lista “Insieme” nasce dal forte legame che ho sempre sentito con il nostro paese. A spingermi, infatti, è stata la mia grande passione per la storia, la cultura e le tradizioni di Pago Veiano e della sua gente”. Una candidatura che fiorisce per puro amore della propria terra quella di Giuseppe Maniero, candidato consigliere tra le fila della lista che fa capo a Giovanni Carpinone. “Credo che conoscere ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Carmine Dee Giuseppe, candidati con la lista. GIUSEPPE– “Cultura e natura per ripartire” “La scelta di candidarmi con la lista “” nasce dal forte legame che ho sempre sentito con il nostro paese. A spingermi, infatti, è stata la mia grande passione per la storia, la cultura e le tradizioni die della sua gente”. Unache fiorisce per puro amore della propria terra quella di Giuseppe, candidato consigliere tra le fila della lista che fa capo a Giovanni Carpinone. “Credo che conoscere ...

Advertising

antonioscorry : RT @Fab_True_Enough: il 19 settembre del 2022 nasceva l'inarrivabile Emil Zatopek, la locomotiva umana, leggenda dello sport che pagò la su… - Milton_Keynes1 : @GrandePinguino @francescoviv @PinguinoPong @guffanti_marco Borghi e Guff a cena insieme? Pago io! ?????? - NOTARTISTICX : @mattxliam mattia se mi racconti questa storia per intero ti giuro che se liam mette date in italia ci andiamo insieme pago io - Fab_True_Enough : il 19 settembre del 2022 nasceva l'inarrivabile Emil Zatopek, la locomotiva umana, leggenda dello sport che pagò la… - VolpeWOcchiali : @Currahee_ Più che altro, se parliamo di collezioni, si trovano a prezzi più contenuti più libri insieme, in belle… -

Ultime Notizie dalla rete : Insieme Pago In memoria di Marco Bazzani la sala forum della sua redazione ... un competitivo, perfettamente consapevole dell'assoluta qualità del suo lavoro ma mai pago, con l'... caldo d'inferno, l'ultimo incidente in cui abbiamo avuto modo di lavorare insieme, con il suo ...

Lucrezia Hailé Selassiè innamorata di Manuel Bortuzzo?/ Al Grande Fratello Vip sta nascendo qualcosa.. ... la ragazza è entrata a far parte delle casa del Grande Fratello Vip 2021 insieme alle sue due ... Miriana Trevisan i suoi ex/ Dopo Pago la recente rottura con il compagno Giulio Cavalli Lucrezia Hailé ...

Pago Veiano, Carpinone “Agricoltura aspetto centrale per Insieme” NTR24 ... un competitivo, perfettamente consapevole dell'assoluta qualità del suo lavoro ma mai, con l'... caldo d'inferno, l'ultimo incidente in cui abbiamo avuto modo di lavorare, con il suo ...... la ragazza è entrata a far parte delle casa del Grande Fratello Vip 2021alle sue due ... Miriana Trevisan i suoi ex/ Dopola recente rottura con il compagno Giulio Cavalli Lucrezia Hailé ...