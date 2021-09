Il discorso di Biden all’Onu lascia perplessi gli alleati (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Cina non è stata nominata direttamente e il presidente degli Stati Uniti ha detto di non volere una nuova guerra fredda. Ma il metodo decisionale emerso con la vicenda afgana e quella dei sottomarini australiani non piace agli alleati. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Cina non è stata nominata direttamente e il presidente degli Stati Uniti ha detto di non volere una nuova guerra fredda. Ma il metodo decisionale emerso con la vicenda afgana e quella dei sottomarini australiani non piace agli. Leggi

Advertising

polipolio : RT @MiloMatte: Dal discorso di #Biden all’ONU è ormai certa l’esclusione dell’Europa dalla battaglia dell’Indo-Pacifico. Mentre Giappone, U… - MiloMatte : Dal discorso di #Biden all’ONU è ormai certa l’esclusione dell’Europa dalla battaglia dell’Indo-Pacifico. Mentre Gi… - transnazionale : Biden all'Onu per inaugurare un'era pacifista ma il suo discorso ha poca grinta #spaziotransnazionale informa - Rosanna32644654 : @EugenioCardi Ho sentito il discorso di Biden e mi sono vergognata al suo posto, come si possono mettere insieme tant’è falsità. ???? - NethipEdien2000 : RT @ROBZIK: Il discorso di #Biden all’ONU in prima pagina su @libe. Biden non sarà il poliziotto del mondo. -