Green pass, le ultime novità: i lavoratori sprovvisti non saranno sospesi (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto legge che rende obbligatorio il Green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati dal 15 ottobre al 31 dicembre, dopo la firma apposta ieri sera dal ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto legge che rende obbligatorio ilnei luoghi di lavoro pubblici e privati dal 15 ottobre al 31 dicembre, dopo la firma apposta ieri sera dal ...

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Il decreto è stato firmato da Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Elisa34012803 : RT @AzzurraBarbuto: Ho appena letto un articolo dove si sostiene che in Italia, al contrario degli altri Stati europei, il green pass obbli… -