È stato l'Ad Rai Carlo Fuortes a volere il ritorno di Mauro Corona a Cartabianca (Di mercoledì 22 settembre 2021) Alla fine, come anticipato in esclusiva da TPI, Mauro Corona è rientrato in RAI! Sono ripartiti così i siparietti e le "corrispondenze di amorosi sensi" con Bianca Berlinguer dopo la polemica che aveva fatto allontanare lo scrittore-alpinista dalla trasmissione di Rai3, che durante un confronto aveva detto in diretta alla padrona di casa: "Stati zitta gallina…". Per l'occasione, Mauro Corona, solitamente in maglietta con le maniche tagliate e bandane varie, ha indossato un impeccabile smoking. Dopo un anno di stop per le offese alla Berlinguer nella puntata del 22 settembre 2020, Corona si è profuso in lunghe scuse. Ma prima la conduttrice ha detto: "Dove eravamo rimasti? Non eravamo rimasti tanto bene…". "Citando Leopardi, 'passata è la tempesta'… Chiedo nuovamente scusa a lei e alla Rai.

